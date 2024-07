Sponsor „schockiert“: Olympia-Werbung beendet

Bei der Eröffnungsfeier wurde Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“ mit Dragqueens inszeniert. Zu viel für C Spire – das Unternehmen zieht sich zurück. „Wir werden uns nicht an der beleidigenden und inakzeptablen Verspottung des Abendmahls beteiligen“, so CEO Suzy Hays gegenüber der „New York Post“.