Christina Stürmer mit Umwegen zu ihrem Konzert

„War gemütlich, ich hatte ja nur 45 Minuten Anreise. Die Kinder sind bei meinen Eltern in Altenberg untergebracht und ich bin auch recht entspannt“, scherzte Christina Stürmer vor ihrem Auftritt beim ORF Radio Oberösterreich Sommer Open Air in Bad Schallerbach. Und das, obwohl die 42-Jährige die Autobahn-Abfahrt verpasst hatte und einen kleinen Umweg in Kauf nehmen musste. Aber alles ist sich ausgegangen, sogar ein kurzes Plauscherl mit Landesrat Markus Achleitner, ORF-Landesdirektor Klaus Obereder und Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser war noch drinnen. Die Herren schmorten übrigens schon seit dem späten Nachmittag in der Hitze, sie wollten sich Jacob Elias sowie Granada und Insieme nicht entgehen lassen. „So heiß hätte ich den Aufguss gar nicht gebraucht“, scherzte Obereder in Richtung Thermenchef.