Seine nicht sauber genug: Nun wackeln die Bewerbe!

Die Absage des ersten Schwimmtrainings der Triathleten bei Olympia in Paris am Sonntag nährt die Zweifel an den geplanten Wettbewerben in der Seine. Weil die Wasserqualität aus Sicht des Weltverbands nicht ausreichend war, entschieden die Organisatoren, auf die Übungseinheiten im Schwimmen zu verzichten. Nur das Lauf- und Radtraining sollte stattfinden. Der erste Triathlon-Bewerb findet am Dienstag statt.