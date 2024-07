Der Sport stellt alles in den Schatten

In wirtschaftlich nicht gerade leichten Zeiten stellt der Sport alles in den Schatten. Die Events boomen. Eines der besten Beispiele liefert auch der Tennis-Klassiker in Kitzbühel. Obwohl keine Stars aus den Top 10 und kaum große Namen in der Gamsstadt aufschlugen, war der Centercourt fast täglich mit über 6000 Fans ausverkauft. Weil das Gesamtprodukt von A bis Z stimmt. Packende Spiele, Entertainment rund ums Tennis, Top-Kulinarik, familienfreundlich und eine wunderschöne Umgebung. Kitzbühel ist ein Vorzeigebeispiel, wie man ein Sportereignis perfekt in Szene setzt.