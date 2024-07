Ei und geschmuggelte Robbe als Paris-Glücksbringer

Ei war auch schon bei Olympia in Tokio dabei

Einer der vier jamaikanischen Bobfahrer aus dem Kino-Hit hatte ein Glücksei. Bremser Sanka Coffie küsste immer vor dem Start ein rohes Ei, weil er glaubte, so sein Team schützen zu können. Foidl lächelt: „Deshalb habe ich schon für Olympia in Tokio von meiner Freundin ein Ei bekommen. Jetzt habe ich auch wieder eines dabei.“