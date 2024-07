Neusiedl am See gegen Rapid ab 18.30 Uhr LIVE

Rapid kommt mit Selbstvertrauen

Rapid kommt durchaus mit Selbstvertrauen ins Burgenland. Nach dem 2:1-Auswärtssieg am Donnerstag gegen Wisla Krakau steht die Tür für den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League weit offen. Durch den Erfolg im ersten Pflichtspiel dieser Saison lebt die Chance auf die erstmalige Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase seit drei Jahren.