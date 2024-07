Nach 87 Jahren! Ex-Klub von Zidane verliert Lizenz

Bereits 2021 wurde der Verein wegen finanzieller Probleme zum Zwangsabstieg verurteilt. In der vergangenen Saison belegte der Ligue-2-Klub den 12. Platz. Und weil man die Verschuldung – die Zeitung „L‘Équipe“ berichtet von rund 50 Millionen Euro – nicht in den Griff bekam, muss der Verein nun sogar den Profistatus aufgeben. In der kommenden Saison wird der Verein in der dritten französischen Liga, der National 1, antreten.