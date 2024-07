Formel 1: Nächste Cockpit-Entscheidung gefallen!

Haas-Teamchef Ayao Komatsu freut sich über den Deal: „Ich bin hocherfreut über die Verpflichtung von Esteban Ocons Diensten“, so der Japaner in der Pressemitteilung, „ich wusste natürlich schon lange um sein Talent und unsere persönliche Beziehung geht zurück zu seinem allerersten Test in einem Formel-1-Auto“. Komatsu fungierte bei Ocons Test-Premiere in einem Lotus, ironischerweise der Vorgänger des Alpine-Teams, als sein Renningenieur.