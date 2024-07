18-Jähriger gestand Mord an seiner Ex-Freundin

In Heidelberg hat ein 18-Jähriger gestanden, seine gleichaltrige Ex-Freundin in der gemeinsamen Schule erstochen zu haben. „Er hat die Tat in objektiver Hinsicht eingeräumt“, bestätigte eine Gerichtssprecherin. Der Mord hatte sich am 25. Jänner in St. Leon-Rot bei Heidelberg (Baden-Württemberg) ereignet.