Kalender überfüllt: Ligen schießen gegen die FIFA

FIFA weist Vorwürfe zurück

Der Weltverband wies die Vorwürfe entschieden zurück. „Der aktuelle Kalender wurde vom FIFA-Rat, der sich aus Vertretern aller Kontinente, einschließlich Europa, zusammensetzt, und nach einer umfassenden Konsultation, an der auch Fifpro und Ligagremien teilnahmen, einstimmig genehmigt“, hieß es in einer Reaktion. Die FIFA müsse im Gegensatz zu „manchen Ligen in Europa“ die Gesamtinteressen wahren. Dazu gehöre auch „der Schutz der Spieler, auf allen Ebenen“.