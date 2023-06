Neue Klub-WM mit 32 Teams steigt in den USA

Die reformierte Klub-Weltmeisterschaft 2025 findet in den USA statt. Der Mitgastgeber der WM im darauffolgenden Jahr bekam vom Council des Fußball-Weltverbandes FIFA am Freitag den Zuschlag. Die Entscheidung in einer Videokonferenz fiel einstimmig. Gespielt wird die Klub-WM dann erstmals mit 32 Mannschaften, das Turnier wird auch nur noch alle vier Jahre ausgetragen.