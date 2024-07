Pacult über die Band Rammstein: „Vollpfosten“

Da sorgte Salzburgs Neo-Starcoach Pepijn Lijnders für eine Ansage: „Wir wollen eine Reaktion zeigen und um Titel kämpfen“, so der Holländer, der als Klopps Co und „sehr guter Freund“ von Liverpool kam. „Salzburg hat eines der besten Scoutings und eine der besten Akademien der Welt, vielleicht sogar eine bessere als die ,Reds’ – man sieht ja, wie viele Spieler in die Top-5-Ligen kommen.“