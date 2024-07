Kompany: „Bin nicht hier, um über Hoeneß zu reden“

Nie müde, Titel zu jagen

Auch wenn er die Bedeutungen hinter Floskeln wie „Habe d‘Ehre“ noch nicht zu 100 Prozent verstehe und ihm Wanderungen in den umliegenden Bergen Respekt abverlangt hätten („Hinauf ist es kein Problem, aber nach 20 Jahren Profi-Karriere spürst du beim Heruntergehen alles – die Hüfte, die Knie, ...), so staunt Kompany dennoch vor der Identität, die der Klub ausstrahlt. „Ob Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer oder Gerd Müller: Was sie vereint ist, dass sie in ihrer Karriere nie gesagt haben: ‘Jetzt ist es genug.‘“