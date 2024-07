Burgenländer macht David Copperfield Konkurrenz

„Vom Gefühl her bin ich 30 Jahre alt, am Papier allerdings schon 57. Das ist mein größter Zaubertrick“, sagt Sven Alexiuss und grinst dabei übers ganze Gesicht. Nein, Falten und Krähenfüße wegzaubern, das kann er nicht. Das Geheimnis seiner ewigen Jugend lüftet er trotzdem: „Ich habe fast mein ganzes Leben lang nur getan, was mir Spaß macht und dabei nie übertrieben. Das war beim Alkoholgenuss, beim Rauchen, beim Essen, beim Ausgehen und auch beim Arbeiten so.“