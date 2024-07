Mehr Sonder-Förderbedarf schon bei den Kleinsten

Zu wenige Informationen für die Volksschulen

Diese Information wäre deshalb so wichtig, „weil es derzeit Probleme beim Informationstransfer beim Übertritt vom Kindergarten in die Volksschule gibt“, argumentiert die SPÖ-Politikerin. Das heißt: Die Volksschulen wüssten über Kinder, die mit speziellem Förderbedarf zu ihnen kommen, zu wenig Bescheid. Sie müssten „de facto bei null“ anfangen, und es brauche „ein Semester, bis man weiß, was ein Kind benötigt“. Ein untragbarer Zustand, findet Margreiter: „Gerade in diesem frühen Bildungsstadium darf keine Zeit verloren gehen, und um das sicherzustellen, braucht es vorausschauende Planung.“