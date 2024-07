Flughafen Zürich prüft rechtliche Schritte

Das global fehlgeschlagene Update der US-amerikanischen Cybersicherheitsfirma CrowdStrike hatte am Freitag den Betrieb am Flughafen Zürich durcheinandergebracht. Die Fluggesellschaften mussten 132 Flüge annullieren. Etwa 10.000 Passagiere waren von der IT-Panne betroffen. Auf dem Boden schlafen musste aber niemand. Die Passagiere flogen entweder später weiter oder wurden in Hotels untergebracht.