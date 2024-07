Neue Details zum Horror-Unfall von Biathletin

„100 Tage nach meinem Unfall in Galtür inklusive Kieferbruch, Zungen-Transplantation, Jochbeinbruch und mehrerer hässlicher Zähne wieder in Innsbruck, dem Ort meiner OP zu sein und an einer Startlinie stehen zu können, war emotional wirklich krass“, schrieb Frühwirt auf Instagram. „Es war an diesem Punkt genug für meinen Körper und wenn ich in den letzten Monaten eins gelernt habe, dann dass das auch völlig ok ist. Ich habe gemerkt, dass ich die letzten 7 km noch laufen könnte, aber auch dass mich diese 2 Stunden mit dann offenen Füßen wohl länger beschäftigen würden.“