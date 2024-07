Warum die Saudi-Liga ihren Reiz verliert

Die Saudi-Topklubs Al Hilal, Al Riyadh und Al Ahli weilen derzeit in Österreich. Vor dem Wüstenduell am Montag in Wr. Neustadt zwischen Neymar-Klub Al Hilal und Al Arabi (Kat) um Marco Verratti beleuchtete die „Krone“ die Entwicklungen der Scheichliga. Nach dem Transfer-Wahnsinn im Vorjahr herrscht heuer Flaute. Viele Stars kehrten der Saudi-Pro-League bereits wieder den Rücken.