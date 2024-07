IT-Probleme in Spitälern: Erste OPs verschoben

Am Krankenhaus Kufstein wurde an der Behebung der Softwareprobleme gearbeitet, wie die Verantwortlichen versicherten. Alle lebenserhaltenden Geräte seien nicht betroffen, Untersuchungen im ambulanten Bereich konnten vorerst aber nicht durchgeführt werden. Patienten wurden gebeten, sich bei ambulanten Notfällen an die Krankenhäuser in St. Johann in Tirol und Schwaz zu wenden.