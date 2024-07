KI im Kuhstall soll Bauern Arbeit erleichtern

Tiere immer unter Beobachtung

Das System hat die Tiere täglich 24 Stunden im Blick. Damit dieses digitale Herdenmanagement funktioniert und jede einzelne Kuh einer Herde identifiziert wird, müssen viele Daten eingespeist und mittels Künstlicher Intelligenz ausgewertet werden. „Die Daten werden in Echtzeit in eine Cloud gestreamt. 20.000 Fotos werden immer wieder verglichen und zugeordnet. Wir sind jetzt in der Datensammlungs- und Findungsphase und bereits in der Lage, die einzelnen Kühe zu erkennen“, erklärt Zehentner. „Nun folgt die Analysearbeit in Bezug auf die Bewegung im Stall und Aktivität der Kühe.“