Junior Adamu schwärmt: „Es ist einfach überragend“

Durchstarten statt Abfliegen

In Freiburg stand er in der Vorsaison in 15 Spielen 78 Minuten am Platz und wartet noch auf sein erstes Bundesliga-Tor. Etwas, dass sich unter Neo-Coach Julian Schuster – der Kult-Trainer Christian Streich nachfolgte – ändern soll. „Man merkt, dass er etwas Neues will“, erzählt „Juni“. „Es ist jedenfalls viel positive Energie da und ich möchte mich in jedem Training für einen Einsatz empfehlen.“ Nach Abgang – wie deutsche Medien kolportieren – hört sich das eher nicht an.