„Bulle“ Adamu wechselt in die deutsche Bundesliga

Seit mehreren Wochen brodelte bereits die Gerüchteküche, jetzt ist der Transfer durch. Salzburg-Stürmer Junior Adamu wechselt für rund 9,5 Millionen Euro in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg. Der ÖFB-Teamspieler flog am Mittwoch in den Breisgau, um den finalen Medizincheck zu absolvieren. Offiziell bestätigt wurde der Transfer nun am Donnerstagvormittag.