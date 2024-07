Mit 14! Sullivan jüngster Spieler der MLS-Historie

Auch in den größten Ligen weltweit dürfte Sullivan der jüngste Profi sein. In der englischen Premier League hatte Ethan Nwaneri 2022 im Alter von 15 Jahren und 181 Tagen sein Debüt für Arsenal gegeben. In der italienischen Serie A hält Pietro Pellegri (2016) mit 15 Jahren und 280 Tagen den Rekord, in der Bundesliga ist es der Dortmunder Youssoufa Moukoko mit 16 Jahren und einem Tag (2020). Spaniens neues Wunderkind und frisch gebackener Europameister Lamine Yamal war bei seinem Debüt für den FC Barcelona 15 Jahre und 290 Tage alt.