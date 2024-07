Grabher mit Auftakterfolg gegen Qualifikantin

US Open

Fix planen kann Grabher mit einem Antreten bei den US Open. Die Entry List weist sie mit ihrem „protected ranking“ von 73 aus. Bei den Männern scheint der Steirer Sebastian Ofner als Nummer 50 auf. Dominic Thiem hofft darauf, als US-Open-Sieger 2020 in seinem Abschiedsjahr per Wildcard dabei zu sein. Mit Andy Murray und Stan Wawrinka sind freilich zwei weitere frühere US-Open-Sieger nicht im Hauptfeld. Murray wird seine Karriere bis dahin allerdings womöglich beendet haben, und Wawrinka könnte als Nummer sieben der Nachrückerliste so noch zum Zug kommen.