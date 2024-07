Einspeise-Bonus bei PV-Anlagen bis Jänner 2025

135 Euro mehr für die ersten 3500 Kilowattstunden

Für die ersten eingespeisten 3500 kWh bekommt man also 275 Euro statt 140 Euro netto. Die Salzburg AG lässt ausrichten: „Photovoltaik zahlt sich aus, insbesondere dann, wenn möglichst viel des produzierten Stroms selbst verbraucht wird. Wir tragen dem Rechnung und führen deshalb den Tarif mit diesem Sonderbonus ein.“ PV-Anlagen würden in erster Linie dem Eigenverbrauch dienen. Diesen will man mit dem Bonus stärken.