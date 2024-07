Hitzewelle reißt nicht ab: Wie Sie „cool“ bleiben

Die Hitze ist gekommen, um zu bleiben: Am Dienstag setzt sich das sonnige und heiße Wetter weiter fort. Zwar tauchen am Nachmittag ein paar mächtige Quellwolken am Himmel auf, mit Gewittern rechnen die Meteorologen der GeoSphere Austria aber kaum. Wärmegewitter können sich am ehesten gegen Abend bilden – von den Tauern über die Gurktaler Alpen bis zur Pack. Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 30 und 34 Grad.