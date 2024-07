Kane am Boden: „Wird eine ganze Zeit lang wehtun“

Dani Olmo (Spanien-Spieler/geteilter Torschützenkönig): „Es ist eine großartige Mannschaft, wir sind so stolz darauf. Wir haben eine tolle Reise hingelegt. Wir haben in Berlin begonnen und wollten es in Berlin beenden und so ist es auch. Ich war absolut voller Zuversicht – während des gesamten Turniers. Es ist schön, das Turnier hier in Deutschland gespielt zu haben. Hier in Berlin zu gewinnen, ist der Gipfel.“