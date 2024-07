Nicht Yamal! Rodri ist bester Spieler des Turniers

Der Barcelona-Shootingstar, der am Samstag seinen 17. Geburtstag gefeiert hatte, glänzte auch im Finale am rechten Flügel. Mit einem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich (2:1) war Yamal zum jüngsten Torschützen der EM-Historie avanciert, außerdem leistete er insgesamt vier Assists. Darunter auch der Pass zum 1:0 von Nico Williams im Endspiel in Berlin. „Es ist ein Traum wahrgeworden“, sagte Yamal nach dem Titelgewinn. „Ich freue mich schon darauf, wenn wir nach Spanien zurückkommen.“