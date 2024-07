Pogacar lässt in den Pyrenäen die Muskeln spielen

Bis zum Ende der Rundfahrt am 21. Juli in Nizza müssen Masken getragen werden, wenn man in Kontakt mit den Fahrern kommt. Das betrifft den jeweiligen Busparkplatz, den Bereich hinter der Ziellinie und die zwei für Medienvertreter eingerichteten Mixed-Zonen. Die Spitzenfahrer Vingegaard und Evenepoel tragen bereits von Tour-Beginn an Masken, wenn sie sich in einer Menschenmenge aufhalten. Pogacar hatte kurz vor dem Grand Départ eine Infektion überstanden.