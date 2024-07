Suarez führt Uruguay bei Copa America auf Platz 3

Rodrigo Bentancur hatte Uruguay bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Kanada drehte die Partie durch Koné (22.) und Jonathan David (80.). Uruguays Trainer Marcelo Bielsa hatte aber den richtigen Riecher, als er den wirkungslosen Darwin Nunez in der Pause frühzeitig aus dem Spiel nahm und Suarez eintauschte. Der 37-Jährige versenkte auch den letzten Elfmeter der „Urus“, während beim Team von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch Koné an Keeper Sergio Rochet und Davies an der Latte scheiterten.