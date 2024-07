„Wir wurden wie Bürger zweiter Klasse behandelt“

Duell mit Suarez und Co.

Im Spiel um Platz drei treffen die Kanadier in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr) in Charlotte auf Uruguay. Mehrere Spieler der Uruguayer hatten sich nach der 0:1-Niederlage im Halbfinale am Mittwoch gegen Kolumbien auf der Tribüne eine Schlägerei mit kolumbianischen Fans geliefert. Die CONMEBOL hat eine Untersuchung eingeleitet, was Uruguays Teamchef Marcelo Bielsa in Rage versetzte. Er warf dem Verband vor, die Familien seiner Spieler nicht ausreichend geschützt zu haben. „Jeder hätte so reagiert“, meinte der Argentinier.