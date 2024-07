„Nichts gezeigt“: Vernichtendes Urteil für Bottas

„Das zieht dich runter“

Nach zwei Vize-Weltmeister-Titeln 2019 und 2020 beziehungsweise Rang drei 2021 wechselte Bottas 2022 zum Rennstall Alfa Romeo, der seit 2024 als Stake F1 Team (Sauber) an den Start geht. Allerdings nur mäßig erfolgreich, wie auch Steiner festhält. „In den letzten Jahren hat er in diesem Auto nichts gezeigt. Vielleicht ist das nicht ganz alleine seine Schuld. Man kann sich vorstellen, wie es für einen Fahrer ist, der jedes Jahr Rennsiege gefeiert hat, wenn er plötzlich für zwei, drei Jahre um Platz 17 kämpfen muss“, so der Südtiroler. „Das zieht dich runter, glaube ich. Irgendwann fragst du dich dann, warum du dir das überhaupt antust.“