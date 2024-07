Nach Weltrekord drohte die Amputation eines Zehs

„Es war die härteste Woche meines Lebens“

Das Fazit des Extremsportlers: „Der alte Rekord aus dem Jahr 2012 lag bei neuneinhalb Tagen. Die neue Marke hat in der Szene für viel Aufsehen gesorgt. Es war aber die härteste Woche meines Lebens. Ich war noch nie so am Limit.“ Das lag auch daran, dass er sich beim Aufstieg auf den Mont Blanc, den ersten Berg des Projekts, Erfrierungen an sechs Zehen zuzog. Besonders den linken großen Zeh erwischte es schlimm. Während des Projekts konnte Strasser die Schmerzen größtenteils ausblenden, aber in der ersten Nacht danach konnte er trotz der massiven Erschöpfung kaum schlafen. Nach der ersten Untersuchung stand sogar kurz eine Amputation im Raum. „Das“ ächzt Strasser, „wäre schon ziemlich sch… gewesen.“