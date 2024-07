Schlechte medizinische Versorgung unserer Kinder

Es wird für Familien immer schwieriger einen Kinderarzt mit Kassenvertrag zu finden, insbesondere im ländlichen Bereich. In Niederösterreich ist etwa jede vierte Stelle unbesetzt, in Oberösterreich jede sechste. In einigen Bezirken gibt es gar keine Kinderärzte mit Kassenvertrag mehr, sodass die Eltern sehr lange Anfahrtswege auf sich nehmen müssen. Und hat man dann doch einen gefunden, heißt es nicht selten: Aufnahmestopp!