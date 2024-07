Auftaktniederlage für Hörl/Horst in Wien

Österreichs Top-Beach-Volleyballer Julian Hörl/Alexander Horst haben ihr erstes Gruppenspiel beim Elite-16-Heimturnier am Wiener Heumarkt verloren. Das ÖVV-Duo unterlag Donnerstagmittag in einer bereits gut gefüllten Arena den favorisierten Niederländern Stefan Boermans/Yorick de Groot 0:2 (-15,-19). In der Abendsession treffen Hörl/Horst erneut auf ein „Oranje“-Team, nämlich auf Steven van de Velde/Matthew Immers.