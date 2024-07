Sainz teilt aus: „Es lässt sich nicht schönreden“

„Es für alle offensichtlich, dass wir nicht schnell genug sind. Letztlich sind wir in England in der Spezifikation von Imola gefahren, aber seit Imola haben die anderen Rennställe teils sehr große Fortschritte erzielt“, klagt Sainz nach dem Rennwochenende in Großbritannien. Dieses war für Ferrari gar nicht nach Plan gelaufen.