Mutter und Tochter (9) in Sturm von Baum getroffen

Ein heftiger Sturm wütete Samstagabend im oberösterreichischen Zentralraum, am schlimmsten erwischte es Besucher des Ritterfestes in Linz: Eine Mutter (41) und ihre neunjährige Tochter wurden offenbar von umstürzenden Baumteilen bewusstlos geschlagen. Bilder zeigen die Unfallstelle am Tag danach.