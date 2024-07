Misolic und Rodionov bei Challengern früh out

Rodionov verliert nach Satzführung

Und auch Finalist Jurij Rodionov war in Braunschweig nicht erfolgreich. Der wegen schlechter Erfahrungen in Salzburg zum gleichwertigen Challenger nach Deutschland ausgewichene Rodionov (ATP-152.) musste sich gleich in der ersten Runde dem Kasachen Michail Kukuschkin mit 6:3, 5:7, 3:6 beugen.