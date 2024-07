Porsche-Lenker fuhr Fußgängerin nach Streit an

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 20.30 Uhr in Kalsdorf im Bezirk Graz-Umgebung. Eine 52-Jährige war auf dem Nachhauseweg, als ein zu schnell fahrender Pkw an ihr vorbeifuhr. „Der Lenker des Pkw habe sein Fahrzeug neben der Fußgängerin angehalten“, schildert die Polizei. Dann dürfte ein Streit ausgebrochen sein.