Schweiz-Kapitän Xhaka spielte mit Muskelfaserriss

„Ich war am Montag im MRT, dabei ist ein Muskelfaserriss an den Adduktoren diagnostiziert worden“, so Xhaka, der die ganze Woche nicht trainieren konnte. Der Schweiz-Kapitän weiter: „Ich hatte das Gefühl, fit genug zu sein. Ich hatte am Tag vor dem Spiel keine Schmerzen. Ich habe gespürt, dass die Mannschaft mich braucht und ich wollte helfen.“