England gegen Schweiz ab 18 Uhr LIVE

Schweiz peilt erstmaligen Halbfinal-Einzug an

Die Schweiz will bei dem Turnier in Deutschland erstmals in ein EM-Halbfinale einziehen. „Ich würde uns nicht zu den Favoriten zählen. Aber unsere Reise ist sicher noch nicht zu Ende. Und ich kann versprechen, dass wir alles geben werden, um so weit wie möglich zu kommen“, sagte Xhaka. Die Head-to-Head-Bilanz ergibt klar die Favoritenrolle für England. Von 27 Duellen gewann England 18, die Schweiz nur drei, zuletzt im Jahr 1981.