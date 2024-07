100 Helfer, aber keine Spur von Wanderin Helga W.

Samstag, 8 Uhr früh. Während andere um diese Zeit am Wochenende noch schliefen, versammelten sich rund 100 Helfer beim Almtalerhaus in Grünau, um von dort in Teams – in Bussen oder zu Fuß – erneut zu einer großen Suchaktion nach Helga W. (64) rund um den Großen Priel aufzubrechen. Für die Angehörigen der 64-Jährigen ist seit vergangenem Sonntag an Schlaf wohl ohnehin nicht zu denken: Die Ehefrau und zweifache Mutter wird seit einer Woche vermisst.