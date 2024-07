Bergsteigerin nach Wetterumschwung vermisst

Mitten in den Wetterumschwung dürfte eine Bergsteigerin (64) geraten sein, die sich bei einer Tour in OÖ von ihrem Partner getrennt hatte und am Sonntagabend nicht zum ausgemachten Treffpunkt im Almtal zurückgekehrt war. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, auch Hunde suchten nach der Vermissten. Der Einsatz musste im Regen abgebrochen werden.