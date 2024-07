Polizei Berlin: „Dann werden wir einschreiten“

„Ich will nichts Beschönigen“, so Ostertag, sicherlich sei man mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Immerhin bleibe auch abzuwarten, ob am Ende Gegendemonstrationen stattfinden. Durch die Anwesenheit des türkischen Präsidenten sein dies wahrscheinlicher geworden. „Wir sind sehr stark aufgestellt, haben auch viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern mit dabei und dann schauen wir mal, was uns erwartet“, resümiert Ostertag.