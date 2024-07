„Historischer Moment“: Spanien bricht den Fluch

Das schafften zuvor nur zwei Teams

In die spanischen Geschichtsbücher wird der Erfolg auch aus einem anderen Grund gehen, gelangen doch den Iberern erstmals seit die EM in einem Event ausgetragen wird, fünf Siege in Folge. Das war zuvor nur Frankreich 1984 und Italien 2021 ebenso gelungen. Erfolge nach Elfmeterschießen wurden in dieser Statistik nicht eingerechnet. Beide Teams wurden in der Folge auch Europameister, ein gutes Omen für die Spanier. „Ich bin vollkommen überzeugt, dass wir mit der Mannschaft sehr weit kommen können“, sagte De la Fuente.