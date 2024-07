Tirols Badeseen in Sachen Wasserqualität spitze!

Sommer, Sonne, Sonnenschein: An heißen Tagen ins kühle Nass springen. Gibt es etwas Schöneres? Wer das an Tirols Badeseen tut, braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Denn wie nun eine aktuelle Analyse ergab, sind die heimischen Seen in Sachen Wasserqualität einfach top!