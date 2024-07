Perfekt: Entrup wechselt innerhalb der Bundesliga

„Gutes Gefühl“ bei Entrup

„Der LASK hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt. Ich sehe beim LASK ideale Voraussetzungen, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen“, so Entrup.