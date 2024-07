Esoterik-Betrügerin hatte fürchterliche Kindheit

„Ich bin sprachlos! Ich war ganz weg von dem, was ich da gelesen habe. Ich hatte mit Gabriela ja schon lange keinen Kontakt mehr, aber das alles hat mich wirklich schockiert zurückgelassen.“ Sichtlich erschüttert meldete sich eine nahe Verwandte der Esoterik-Betrügerin Gabriela M. bei der „Krone“. Die Schwindlerin soll, wie berichtet, leichtgläubige „Kunden“ um Millionen erleichtert haben, sowie ihre eigene, unschuldige Schwiegertochter so manipuliert haben, dass diese vier Jahre in einer forensisch-therapeutischen Anstalt eingesperrt war. Die Verwandte aus Attnang-Puchheim will anonym bleiben, aber einige Details aus der Vergangenheit der Verstorbenen aufdecken.