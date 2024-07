Jose Mourinho mit Fenerbahce auf Österreich-Tour

Austria or Australia?

Auch in der Grazer Merkur Arena stehen kommende Woche zwei heiße Fener-Testspiele an: am 10. Juli gegen die Kroaten von Hajduk Split, am 13. Juli gegen den RC Straßburg aus Frankreich rund um Ex-Sturm-Star Emanuel Emegha. Bis zu den Testspielen trainieren und entspannen die „Fener“-Stars im Resort in Waltersdorf. Mourinho selbst soll sich bereits im Vorfeld über den Spa-Bereich erkundigt haben. Vier eigene Köche kochen – natürlich halal für die etlichen Muslime im Kader – für den türkischen Vizemeister auf, der 12, 9 Millionen Follower auf „X“ (vormals Twitter) hat. Der Bus, den Camp-Veranstalter Kian Walizadeh und sein Team von „IFCS“ für Mourinho und Co. organisiert haben, wurde für 12.000 Euro speziell gebrandet. „Nur für die Camp-Dauer, das müssen aber nicht wir bezahlen“, lacht Walizadeh.