Pallitsch, Diessl und Fuchs: Trio neu bei Olympia!

Verena Mayr: Die Hoffnung lebt!

Siebenkämpferin Mayr, bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Elfte, hatte großes Pech. Bis zum Wochenende lag sie in der „Road to Paris“ auf dem 24. Platz, der genau noch zur Qualifikation für Paris gereicht hätte. Martha Araujo aber wurde am vergangenen Sonntag, dem letzten Tag der Quali-Frist, mit 6329 Punkten kolumbianische Meisterin und verdrängte damit Verena Mayr auf Platz 25. Die Oberösterreicherin, die heuer bei der Hallen-WM in Glasgow im Fünfkampf großartige Fünfte (4466 Punkte) und in Götzis Staatsmeisterin im Siebenkampf (6196) geworden war, darf aber noch hoffen. Sagt eine der jetzt 24 qualifizierten Siebenkämpferinnen bis Donnerstag (24 Uhr) ab, rückt Mayr in das Teilnehmerfeld von Paris vor.